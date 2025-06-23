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Израиль

Десятки иранских БПЛА сбиты при помощи новейших электронных средств

Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 16:46 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 16:48
Десятки иранских БПЛА сбиты при помощи новейших электронных средств
Соцсети

Разрешена к публикации информация о том, что десятки иранских беспилотных летательных аппаратов были сбиты с начала операции "Народ как лев" при помощи новейших средств электронной борьбы.

Это было сделано благодаря юношам и девушкам, проходящим службу в 5114 батальоне кибер-управления ЦАХАЛа. По сути, речь идет еще об одном ярусе многоярусной системы противоракетной обороны Израиля.

"Бойцы и аналитики, а также персонал поддержки батальона вносят вклад в защиту воздушного пространства Израиля от вражеских летательных аппаратов. Они защищают гражданское население и стратегические объекты", – заявил командир батальона подполковник Б.

Израиль
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