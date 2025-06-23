Внимание, розыск: пропал 26-летний Роман Кушнеров из Ариэля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 26-летний Роман Кушнеров из Ариэля. В последний раз его видели в районе больницы "Геа" в четверг, 19 июня.

Приметы пропавшего: стройное телосложение, черные волосы "ежиком". Особые приметы: состоит на учете в системе здравоохранения, иногда страдает нарушениями функционирования, может заблудиться.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100 или в полицию Ариэля по телефону 03-7729444.