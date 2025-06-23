x
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 38-летняя Диана Лев из Хайфы

Розыск
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:44
Внимание, розыск: пропала 38-летняя Диана Лев из Хайфы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 38-летнияя Диана Лев из Хайфы. В последний раз ее видели выходящей из дома в воскресенье, 22 июня.

Приметы пропавшей: стройное телосложение, волосы шатеновые, глаза светлые, рост 165 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook