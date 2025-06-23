Внимание, розыск: пропала 38-летняя Диана Лев из Хайфы

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 38-летнияя Диана Лев из Хайфы. В последний раз ее видели выходящей из дома в воскресенье, 22 июня.

Приметы пропавшей: стройное телосложение, волосы шатеновые, глаза светлые, рост 165 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.