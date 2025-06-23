Внимание, розыск: пропала 38-летняя Диана Лев из Хайфы
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:44
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 38-летнияя Диана Лев из Хайфы. В последний раз ее видели выходящей из дома в воскресенье, 22 июня.
Приметы пропавшей: стройное телосложение, волосы шатеновые, глаза светлые, рост 165 см.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 100 или в полицию Хайфы по телефону 04-8648811.