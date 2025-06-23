x
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

19-летний житель округа Шарон арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Иран
шпионаж
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:44
19-летний житель округа Шарон арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщает об аресте 19-летнего жителя округа Шарон, вступившего в контакт с иранским агентом и передававшего ему секретную информацию.

Следствие сопровождается Общей службой безопасности (ШАБАК).

Напомним, что сегодня стало известно о передаче в суд обвинительного заключения против 28-летнего жителя Хайфы Дмитрия Коэна, и о продлении ареста 28-летнего жителя Тель-Авива, арестованных ранее за шпионаж в пользу Ирана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook