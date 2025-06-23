19-летний житель округа Шарон арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
время публикации: 23 июня 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 14:44
Полиция Израиля сообщает об аресте 19-летнего жителя округа Шарон, вступившего в контакт с иранским агентом и передававшего ему секретную информацию.
Следствие сопровождается Общей службой безопасности (ШАБАК).
Напомним, что сегодня стало известно о передаче в суд обвинительного заключения против 28-летнего жителя Хайфы Дмитрия Коэна, и о продлении ареста 28-летнего жителя Тель-Авива, арестованных ранее за шпионаж в пользу Ирана.