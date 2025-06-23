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Израиль

ДТП в районе Шизафона: 12-летний мальчик в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 23 июня 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 18:47
ДТП в районе Шизафона: 12-летний мальчик в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Вечером в понедельник, 23 июня, на перекрестке Шизафон 40-й трассы на юге Израиля легковой автомобиль потерял управление и врезался в отбойник.

Пострадавшие в результате ДТП пожилой водитель и подросток были доставлены в больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Состояние 12-летнего мальчика оценивается как тяжелое. Водитель получил травмы средней степени тяжести.

Израиль
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