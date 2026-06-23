В 12:05 в районе Мадждаль-Шамса пройдет проверка "Цева адом"

Командование тыла проведет проверку системы предварительного оповещения о ракетном обстреле в районе Мадждаль-Шамса в 12:05.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что "в случае возникновения реальной угрозы прозвучит повторный сигнал тревоги, и, одновременно с этим, предупреждение будет продублировано в приложении и других дополнительных средствах оповещения".