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Израиль

В 12:05 в районе Мадждаль-Шамса пройдет проверка "Цева адом"

Командование тыла
время публикации: 23 июня 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 08:19
В 12:05 в районе Мадждаль-Шамса пройдет проверка "Цева адом"
Ayal Margolin/ Flash90

Командование тыла проведет проверку системы предварительного оповещения о ракетном обстреле в районе Мадждаль-Шамса в 12:05.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что "в случае возникновения реальной угрозы прозвучит повторный сигнал тревоги, и, одновременно с этим, предупреждение будет продублировано в приложении и других дополнительных средствах оповещения".

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