В 12:05 в районе Мадждаль-Шамса пройдет проверка "Цева адом"
время публикации: 23 июня 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 08:19
Командование тыла проведет проверку системы предварительного оповещения о ракетном обстреле в районе Мадждаль-Шамса в 12:05.
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что "в случае возникновения реальной угрозы прозвучит повторный сигнал тревоги, и, одновременно с этим, предупреждение будет продублировано в приложении и других дополнительных средствах оповещения".