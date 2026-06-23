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Израиль

Открылись все парки и заповедники на северной границе Израиля

Заповедники/парки
время публикации: 23 июня 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 07:57
Открылись все парки и заповедники на северной границе Израиля
Управление природы и парков Израиля. Фото: Наама Мансфельд

Пресс-служба Управления природы и парков Израиля сообщила, что в соответствии с указаниями Командования тыла утром во вторник, 23 июня, откроются все объекты на северной границе, которые были закрыты из-за ситуации в сфере безопасности.

Среди открывающихся объектов:

природный заповедник Нахаль Хермон (Баниас);

национальный парк и пляж Ахзив;

национальный парк Хуршат Таль;

природный заповедник Тель-Дан;

природный заповедник Нахаль Аюн;

национальный парк Барам;

национальный парк Йехиам;

природный заповедник Нахаль Снир.

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