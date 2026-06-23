Открылись все парки и заповедники на северной границе Израиля
время публикации: 23 июня 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 07:57
Пресс-служба Управления природы и парков Израиля сообщила, что в соответствии с указаниями Командования тыла утром во вторник, 23 июня, откроются все объекты на северной границе, которые были закрыты из-за ситуации в сфере безопасности.
Среди открывающихся объектов:
природный заповедник Нахаль Хермон (Баниас);
национальный парк и пляж Ахзив;
национальный парк Хуршат Таль;
природный заповедник Тель-Дан;
природный заповедник Нахаль Аюн;
национальный парк Барам;
национальный парк Йехиам;
природный заповедник Нахаль Снир.