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Израиль

Экс-депутат Кнессета задержан по подозрению в подстрекательстве

Полиция
Судебные решения
время публикации: 23 июня 2026 г., 21:11 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 21:11
Экс-депутат Кнессета задержан по подозрению в подстрекательстве
Flash90. Фото: М.Альстер

Новостная служба "Кан" сообщила, что бывший депутат Кнессета от партии ХАДАШ Мухаммад Бараке задержан полицией по подозрению в подстрекательстве и доставлен в мировой суд в Петах-Тикве, который распорядился о его освобождении с рядом ограничений.

В решении суда говорится, что существует обоснованное подозрение в совершении задержанным правонарушения, Бараке запретили посещать Иудею и Самарию.

Около трех лет назад Бараке, тогда находившийся на посту председателя Верховной наблюдательной комиссии израильских арабов, был задержан по подозрению в организации в Нацерете антивоенной демонстрации вопреки запрету полиции. В полиции тогда заявляли, что деятельность политика "может привести к подстрекательству и нарушению общественного порядка".

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