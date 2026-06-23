Родители бойцов "Коммандо" обратились с письмом к Нетаниягу и начальнику Генштаба

На фоне режима прекращения огня с "Хизбаллой" десятки родителей военнослужащих бригады "Коммандо", проходящих службу на юге Ливана, обратились с резким письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и начальнику Генштаба. Об этом сообщил 12-й телеканал в вечернем выпуске новостей.

В письме родители потребовали либо позволить бойцам нанести противнику поражение, либо незамедлительно объявить о завершении боевых действий и вернуть всех военнослужащих домой.