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Израиль

Родители бойцов "Коммандо" обратились с письмом к Нетаниягу и начальнику Генштаба

Война с "Хизбаллой"
Ливан
ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 июня 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 20:53
Родители бойцов "Коммандо" обратились с письмом к Нетаниягу и начальнику Генштаба
Пресс-служба ЦАХАЛа

На фоне режима прекращения огня с "Хизбаллой" десятки родителей военнослужащих бригады "Коммандо", проходящих службу на юге Ливана, обратились с резким письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и начальнику Генштаба. Об этом сообщил 12-й телеканал в вечернем выпуске новостей.

В письме родители потребовали либо позволить бойцам нанести противнику поражение, либо незамедлительно объявить о завершении боевых действий и вернуть всех военнослужащих домой.

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