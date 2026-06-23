За последние недели в рамат-ганском зоопарке "Сафари" родились семь антилоп-гну. К сожалению, один из них не выжил, однако остальные шесть детенышей уже вовсю разгуливают рядом со своими мамами.

В дикой природе стада гну обитают в саваннах и на открытых травянистых равнинах Африки, в основном в восточной и южной частях континента.

На сегодняшний день в "Сафари" насчитывается около 90 особей гну. Команда смотрителей следит за тем, чтобы новорожденные набирались сил, хорошо питались и успешно адаптировались к жизни в стаде.