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Израиль

В рамат-ганском зоопарке "Сафари" родились семь антилоп-гну

Животные
время публикации: 23 июня 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 10:18
В рамат-ганском зоопарке "Сафари" родились семь антилоп-гну
Пресс-служба "Сафари"

За последние недели в рамат-ганском зоопарке "Сафари" родились семь антилоп-гну. К сожалению, один из них не выжил, однако остальные шесть детенышей уже вовсю разгуливают рядом со своими мамами.

В дикой природе стада гну обитают в саваннах и на открытых травянистых равнинах Африки, в основном в восточной и южной частях континента.

На сегодняшний день в "Сафари" насчитывается около 90 особей гну. Команда смотрителей следит за тем, чтобы новорожденные набирались сил, хорошо питались и успешно адаптировались к жизни в стаде.

Израиль
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