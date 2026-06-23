В Западной Галилее убит мужчина

23 июня 67-летний мужчина на трассе № 70 недалеко от деревни Кабул в Западной Галилее был найден мужчина с огнестрельным ранением. Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.

Разрешено к публикации имя мужчины: это 67-летний Рахиб Идрис, житель Тамры. По подозрению, Идрис был убит из-за того, что его родственник являлся государственным свидетелем по делу против криминальной организации.

С начала года в арабском секторе были убиты 133 человека.