В Западной Галилее убит мужчина
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:51
23 июня 67-летний мужчина на трассе № 70 недалеко от деревни Кабул в Западной Галилее был найден мужчина с огнестрельным ранением. Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.
Разрешено к публикации имя мужчины: это 67-летний Рахиб Идрис, житель Тамры. По подозрению, Идрис был убит из-за того, что его родственник являлся государственным свидетелем по делу против криминальной организации.
С начала года в арабском секторе были убиты 133 человека.