x
23 июня 2026
|
последняя новость: 10:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июня 2026
|
23 июня 2026
|
последняя новость: 10:22
23 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Западной Галилее убит мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:51
В Западной Галилее убит мужчина
Пресс-служба МАДА

23 июня 67-летний мужчина на трассе № 70 недалеко от деревни Кабул в Западной Галилее был найден мужчина с огнестрельным ранением. Медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.

Разрешено к публикации имя мужчины: это 67-летний Рахиб Идрис, житель Тамры. По подозрению, Идрис был убит из-за того, что его родственник являлся государственным свидетелем по делу против криминальной организации.

С начала года в арабском секторе были убиты 133 человека.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook