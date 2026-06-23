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Израиль

Силы ЦАХАЛа ликвидировали группу террористов "Хизбаллы" в районе Али ат-Тахер

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 июня 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 13:13
Силы ЦАХАЛа ликвидировали группу террористов "Хизбаллы" в районе Али ат-Тахер
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы выявили группу вооруженных террористов, действовавших в непосредственной близости от сил ЦАХАЛа в районе Али ат-Тахер.

Сразу после этого ЦАХАЛ нанес удар по террористам с целью устранения угрозы.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения непосредственных угроз и не позволит террористической организации "Хизбалла" причинить вред гражданам Израиля и израильским военнослужащим.

Израиль
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