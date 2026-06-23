Силы ЦАХАЛа ликвидировали группу террористов "Хизбаллы" в районе Али ат-Тахер
время публикации: 23 июня 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 13:13
Бойцы выявили группу вооруженных террористов, действовавших в непосредственной близости от сил ЦАХАЛа в районе Али ат-Тахер.
Сразу после этого ЦАХАЛ нанес удар по террористам с целью устранения угрозы.
ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения непосредственных угроз и не позволит террористической организации "Хизбалла" причинить вред гражданам Израиля и израильским военнослужащим.