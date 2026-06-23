Нетаниягу заявил, что Израилю следует стать независимым от США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил на встрече с боевыми офицерами резерва в Гуш-Эционе, что Израилю следует стать независимым от США.

Нетаниягу сказал, что "очень ценит поддержку, которую Израиль получил от своих американских друзей", но считает, что Израилю необходимо освободиться от военной зависимости от Соединенных Штатов и развивать собственный потенциал по производству оружия.

Он подчеркнул: "Я очень ценю поддержку, которую мы получили – и которую я обеспечивал на протяжении многих лет – от наших американских друзей. Но сегодня я говорю: нам нужна собственная независимая система производства оружия. Мы должны производить наше собственное вооружение".

Сейчас мы противостоим Ирану и его сателлитам. Мы нанесли по ним сильный удар. Это еще не закончилось, но все зависит от нашей силы. То, где мы окажемся через 30 лет, зависит от нашей силы. Именно поэтому то, что мы делаем сейчас, – это создание еще большей силы", – заявил глава правительства.