В ходе операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции в Бейт-Лехеме задержаны 19 человек

В ходе ночной операции ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции в Бейт-Лехеме силовики проверили около 50 зданий и задержали 19 человек, в том числе подозреваемых в торговле оружием и контрабанде. Были обнаружены и изъяты винтовка М16, боеприпасы и компоненты оружия.

В Туль-Кареме, в зоне ответственности бригады "Эфраим", задержаны двое разыскиваемых террористов. У них изъяли два пистолета с боеприпасами. В зоне ответственности бригады "Иегуда" военные обнаружили и конфисковали самодельный пистолет-автомат.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что с начала 2026 года на территории Иудеи и Самарии было изъято более 250 единиц оружия, а также 40 токарных станков, использовавшихся для производства оружия и взрывных устройств.