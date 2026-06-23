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Израиль

Нетаниягу проводит встречу с Моше Гафни и Арье Дери

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
Кнессет
Правительство
время публикации: 23 июня 2026 г., 17:05 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 17:16
Нетаниягу проводит встречу с Моше Гафни и Арье Дери
Yonatan Sindel/Flash90; Olivier Fitoussi/POOL

По информации новостной службы N12, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит встречу с лидерами партий "Дегель а-Тора" Моше Гафни и ШАС Арье Дери. Глава правительства пытается вернуть религиозные партии к голосованию вместе с коалицией, Гафни и Дери – добиваются принятия закона, защищающего студентов йешив от арестов за уклонение от службы в армии.

N12 отмечает, что на эту встречу не были приглашены ни Итамар Бен-Гвир, ни Бецалель Смотрич.

Ранее из-за отказа религиозных партий участвовать в заседании коалиционных партий для определения даты роспуска Кнессета, оно было отменено. Лидеры "Дегель а-Тора", "Агудат Исраэль" и ШАС заявили, что это заседание было необходимо Нетаниягу, чтобы продемонстрировать "единство коалиции", которого, на самом деле, нет.

Израиль
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