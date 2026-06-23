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Израиль

Задержан житель Кирьят-Оно, подозреваемый в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве

Сексуальное насилие
время публикации: 23 июня 2026 г., 11:10 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 11:10
Задержан житель Кирьят-Оно, подозреваемый в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве
Пресс-служба полиции Израиля

В округе Дан задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девушки.

Полиция Израиля начала расследование после получения заявления от пострадавшей, которой в настоящее время около 20 лет. Преступления против нее были совершены, как она утверждает, несколько лет назад, когда она была несовершеннолетней.

В рамках расследования, а также после сбора улик и материалов, был задержан 51-летний житель Кирьят-Оно.

Подозреваемый был допрошен и 23 июня будет доставлен в мировой суд для проведения слушания по продлению срока его содержания под стражей.

Израиль
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