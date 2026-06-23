Задержан житель Кирьят-Оно, подозреваемый в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве

В округе Дан задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжких преступлений на сексуальной почве в отношении несовершеннолетней девушки.

Полиция Израиля начала расследование после получения заявления от пострадавшей, которой в настоящее время около 20 лет. Преступления против нее были совершены, как она утверждает, несколько лет назад, когда она была несовершеннолетней.

В рамках расследования, а также после сбора улик и материалов, был задержан 51-летний житель Кирьят-Оно.

Подозреваемый был допрошен и 23 июня будет доставлен в мировой суд для проведения слушания по продлению срока его содержания под стражей.