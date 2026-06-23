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Израиль

Родители Нирэля Зини обратились к Нетаниягу с просьбой помочь найти останки сына

Погибшие
время публикации: 23 июня 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 10:49
Нирэль Зини
Фото: институт национального страхования

Амир и Оснат Зини, родители 30-летнего Нирэля Зини, который был убит вместе со своей невестой Нив Равив в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Кфар-Аза, начали борьбу за то, чтобы предать своего сына полноценному погребению, сообщает Ynet.

Нирэль Зини, офицер бригады "Гивати" из Молодежного района Кфар-Азы, во время нападения террористов был обезглавлен, и его останки до сих пор не найдены полностью.

На протяжении долгих месяцев родственники Нирэля Зини самостоятельно самостоятельно обследовали район метр за метром в надежде обнаружить голову и другие останки Нираля, однако безуспешно.

Оснат Зини сказала: "Я не лезу в политику, но на всех выборах я голосовала за Нетаниягу. Я хочу прийти к нему, мне нужна его помощь".

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