Родители Нирэля Зини обратились к Нетаниягу с просьбой помочь найти останки сына

Амир и Оснат Зини, родители 30-летнего Нирэля Зини, который был убит вместе со своей невестой Нив Равив в "черную субботу" 7 октября 2023 года в кибуце Кфар-Аза, начали борьбу за то, чтобы предать своего сына полноценному погребению, сообщает Ynet.

Нирэль Зини, офицер бригады "Гивати" из Молодежного района Кфар-Азы, во время нападения террористов был обезглавлен, и его останки до сих пор не найдены полностью.

На протяжении долгих месяцев родственники Нирэля Зини самостоятельно самостоятельно обследовали район метр за метром в надежде обнаружить голову и другие останки Нираля, однако безуспешно.

Оснат Зини сказала: "Я не лезу в политику, но на всех выборах я голосовала за Нетаниягу. Я хочу прийти к нему, мне нужна его помощь".