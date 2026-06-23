x
23 июня 2026
|
последняя новость: 21:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
23 июня 2026
|
23 июня 2026
|
последняя новость: 21:19
23 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Что осталось от "Хизбаллы" и почему Израиль может пожалеть об упущенной возможности

США
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 23 июня 2026 г., 20:34 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 20:34
Давид Шарп
Что осталось от "Хизбаллы" и почему Израиль может пожалеть об упущенной возможности
Фото NEWSru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В этом выпуске Давид Шарп анализирует итоги многомесячного противостояния Израиля и "Хизбаллы", а также возможные сценарии развития событий на ливанском направлении.

Он считает, что террористическая организация "Хизбалла" понесла беспрецедентные потери: уничтожена значительная часть ее ракетного арсенала, ликвидированы тысячи боевиков и большая часть командного состава, серьезно пострадала инфраструктура. Для восстановления потенциала, которым "Хизбалла" обладала до войны, потребуются годы и огромные ресурсы.

Вместе с тем Шарп полагает, что Израиль не реализовал максимум возможного и упустил шанс нанести еще более тяжелое поражение террористам на юге Ливана в первые месяцы конфликта.

Отдельное внимание в этом выпуске уделено переговорам между Израилем и Ливаном, роли США и возможной большой сделке Вашингтона с Ираном. По мнению эксперта, именно развитие американо-иранского диалога может стать ключевым фактором, который определит ситуацию на северной границе Израиля в ближайшие месяцы и годы.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2026

991-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии