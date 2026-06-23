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Израиль

Житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд подозревается в убийстве своего трехлетнего сына

Суд
Расследование
время публикации: 23 июня 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 12:24
Житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд подозревается в убийстве своего трехлетнего сына
Пресс-служба полиции Израиля

Прокуратура намерена подать обвинительное заключение против жителя иерусалимского квартала Рас аль-Амуд, который подозревается в убийстве своего трехлетнего сына.

Расследование выявило, что отец использовал пластиковый пакет для удушения ребенка.

В ближайшие дни прокуратура, как ожидается, предъявит мужчине обвинительное заключение и подаст ходатайство о его содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.

Израиль
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