Житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд подозревается в убийстве своего трехлетнего сына
время публикации: 23 июня 2026 г., 12:24 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 12:24
Прокуратура намерена подать обвинительное заключение против жителя иерусалимского квартала Рас аль-Амуд, который подозревается в убийстве своего трехлетнего сына.
Расследование выявило, что отец использовал пластиковый пакет для удушения ребенка.
В ближайшие дни прокуратура, как ожидается, предъявит мужчине обвинительное заключение и подаст ходатайство о его содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.