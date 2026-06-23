Житель иерусалимского квартала Рас аль-Амуд подозревается в убийстве своего трехлетнего сына

Прокуратура намерена подать обвинительное заключение против жителя иерусалимского квартала Рас аль-Амуд, который подозревается в убийстве своего трехлетнего сына.

Расследование выявило, что отец использовал пластиковый пакет для удушения ребенка.

В ближайшие дни прокуратура, как ожидается, предъявит мужчине обвинительное заключение и подаст ходатайство о его содержании под стражей до окончания судебного разбирательства.