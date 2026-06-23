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Израиль

Прогноз погоды на 23 июня: тепло и ясно

Погода
время публикации: 23 июня 2026 г., 06:07 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 06:15
Прогноз погоды на 23 июня: тепло и ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 23 июня, на большей части территории страны ожидается комфортная температура, ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 21-28, в Эйлате – 27-38, в Беэр-Шеве – 19-31, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-29, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 17-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн 60-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный ветер (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В среду станет немного жарче; ясно.

Израиль
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