"Кешет-12": ВМС ЦАХАЛа сорвали попытку проникновения в Эйлат с моря

В понедельник, 22 июня, телеканал "Кешет-12" рассказал об инциденте, который произошел около двух недель назад в Эйлатском заливе.

По информации телеканала, капитан катера ВМС ЦАХАЛа заметила приближающийся со стороны Иордании гидроцикл, в сторону подозрительного плавсредства был сделан выстрел, гидроцикл получил повреждения, после чего развернулся и направился к побережью Иордании.

В сообщении телеканала отмечалось, что в израильской системе безопасности не исключают, что гидроцикл управлялся удаленно, он был запущен для "прощупывания" морской границы Израиля. В настоящий момент проводится расследование инцидента, в котором участвует также Иордания.

22 июня издание "Гаарец" опубликовало статью, в которой говорилось, что глава общей службы безопасности (ШАБАК) Давид Зини считает южный город уязвимым звеном в системе безопасности, прежде всего из-за его изолированного географического положения.

Как утверждалось в публикации, на закрытых обсуждениях Зини предупреждал об угрозе сухопутного вторжения в Эйлат со стороны наземных границ, в первую очередь иорданской, а также не исключал проникновения террористов с моря. Глава ШАБАКа поручил разведывательным подразделениям службы сосредоточиться на проработке этого сценария. При этом, как отмечало издание со ссылкой на свои источники, в оборонном ведомстве сомневаются как в обоснованности этих опасений, так и в наличии разведданных, которые бы подтверждали такой сценарий.

Издание пишет, что несколько месяцев назад Давид Зини после вступления в должность главы ШАБАКа совершил объезд Эйлата. Часть поездки проходила совместно с армией и была посвящена проверке различных вариантов готовности. При этом в ШАБАКе подчеркивают, что нет конкретной информации о готовящейся атаке на Эйлат, а речь идет лишь об оперативном планировании.

Отметим, что 18 июня издание "Сругим" написало, что гендиректор министерства обороны Амир Барам не исключает, что йеменские хуситы или боевики иракских шиитских группировок смогут проникнуть на израильскую территорию. Это он заявил на инструктаже для руководящего состава министерств и ведомств. При этом он назвал наиболее уязвимой восточную границу.