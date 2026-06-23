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Израиль

"Октябрьский совет": на 2 июля назначен день протеста, приуроченный к тысяче дней с начала войны

Акции протеста
время публикации: 23 июня 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 11:33
"Октябрьский совет": на 2 июля назначен день протеста, приуроченный к тысяче дней с начала войны
Avshalom Sassoni/Flash90

Общественное движение "Октябрьский совет", созданное семьями погибших, близкими заложников, выжившими в резне 7 октября и резервистами, объявило, что в следующий четверг, 2 июля, проведет день протеста, приуроченный к тысяче дней с начала войны.

В день протеста пройдут церемонии, акции протеста, проедут автоколонны. Будет объявлена общенациональная минута молчания. Вечером на площади Заложников в Тель-Авиве состояится митинг.

Израиль
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