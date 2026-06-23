"Октябрьский совет": на 2 июля назначен день протеста, приуроченный к тысяче дней с начала войны
время публикации: 23 июня 2026 г., 11:33 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 11:33
Общественное движение "Октябрьский совет", созданное семьями погибших, близкими заложников, выжившими в резне 7 октября и резервистами, объявило, что в следующий четверг, 2 июля, проведет день протеста, приуроченный к тысяче дней с начала войны.
В день протеста пройдут церемонии, акции протеста, проедут автоколонны. Будет объявлена общенациональная минута молчания. Вечером на площади Заложников в Тель-Авиве состояится митинг.