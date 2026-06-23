Шести израильтянам, подозреваемым в погроме в деревне Дир-Дибуан, будут предъявлены обвинения

Прокуратура уведомила суд о намерении подать обвинительные заключения против шести подозреваемых в поджогах домов и автомобилей, а также причинении значительного ущерба имуществу в палестинской деревне Дир-Дибуан. Пресс-служба полиции отмечает, что расследование инцидента продолжается.

Нападение на жителей деревни Дир-Дибуан произошло 14 июня. Вскоре на место происшествия в сопровождении сил ЦАХАЛа прибыли полицейские и криминалисты округа Иудеи и Самарии. В ходе расследования, которое ведется при участии ШАБАКа, были задержаны шестеро граждан Израиля, подозреваемых в причастности к инциденту.

Вместе с заявлением о намерении предъявить обвинения подозреваемым полиция обратилась к суду с просьбой оставить их под стражей до завершения судебного процесса. В ходе слушания суд распорядился освободить часть фигурантов на ограничительных условиях. Полиция намерена обжаловать это решение и с этой целью подала ходатайство о приостановке его исполнения. Кроме того, по просьбе следственной группы был снят запрет на публикацию материалов по делу.