Завершились выборы в Кнессет 24-го созыва. Результаты национальных exit polls

23 марта в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 24-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии явка составляла 67,2%. Это на 3,8% меньше, чем на прошлых выборах.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в голосовании приняли участие 77% проходящих военную службу, это на 7% больше чем на прошлых выборах.

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных тремя главными телеканалами Израиля: "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13".

Exit poll телеканала "Кан-11"

"Ликуд" – 31;

"Еш Атид" – 18;

ШАС – 9;

Объединенный список – 9;

"Яадут а-Тора" – 7;

"Ямина" – 7;

"Авода" – 7;

НДИ – 7;

"Кахоль Лаван" – 7;

МЕРЕЦ – 6;

"Тиква а-Хадаша" – 6;

"Ционут Датит" – 7.

Партия РААМ не преодолевает электоральный барьер.

Право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов такая коалиция набирает только 57 мандатов.

Exit poll телеканала "Кешет-12"

"Ликуд" – 31;

"Еш Атид" – 18;

Объединенный список – 9;

ШАС – 9;

"Ямина" – 8;

"Ционут Датит" – 7;

"Кахоль Лаван" – 7;

"Авода" – 7;

"Тиква Хадаша" – 6;

НДИ – 6;

"Яадут а-Тора" – 6;

МЕРЕЦ – 6;



РААМ не преодолевает электоральный барьер.

Согласно данным опроса телеканала, при поддержке Нафтали Беннета коалиция, сформированная Биньямином Нетаниягу, будет иметь 61 мандат. Соответственно, противники Нетаниягу набирают 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов такая коалиция набирает только 58 мандатов.

Exit poll телеканала "Решет-13"

"Ликуд" – 32;

"Еш Атид" – 15;

Объединенный арабский список – 8;

ШАС – 8;

НДИ – 8;

"Кахоль Лаван" – 8;

"Ямина" – 7;

"Яадут а-Тора" – 7;

МЕРЕЦ – 7;

"Авода" – 7;

"Ционут Датит" – 7;

"Тиква Хадаша" – 5;



Партия РААМ не преодолевает электоральный барьер.

Отметим, что вскоре после публикации предварительных данных профессор Камиль Фукс, отвечавший за проведение опроса избирателей на участках, внес поправки: количество мандатов партии "Ликуд" снизилось с 33 до 32, а у "Ционут Датит" увеличилось с 6 до 7.

По предварительным данным, право-религиозный блок (с "Яминой") набирает 61 мандат. Противники Биньямина Нетаниягу имеют 59 мандатов. Даже если противники Нетаниягу договорятся с "Яминой", без арабов такая коалиция набирает только 57 мандатов.