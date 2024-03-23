Антиправительственные митинги прошли в 40 населенных пунктах Израиля

В субботу, 23 марта, антиправительственные демонстрации проходили в 40 населенных пунктов Израиля. По традиции самый массовый митинг состоялся в Тель-Авиве, на улице Каплан. Центральным лозунгом демонстраций стало требование: "Выборы сейчас!". В это же время рядом с комплексом "Кирия" проходил митинг, участники которого требовали немедленного заключения сделки с ХАМАСом, которая приведет к освобождению удерживаемых террористами в Газе израильтян.

К микрофону на митинге в Тель-Авиве поднимались: Яэль Энгель Личи, ее сестра погибла в результате терактов 7 октября, а ее племянник Офир Энгель удерживается террористами в Газе; Амир Дрор, один из активистов движения "Выборы сейчас"; доктор Офе Хавакук, резервист передовой реанимационной роты 646 и заведующий кардиологическим отделением больницы "Ихилов".

Часть участников митинга спустились на шоссе Аялон, перекрыв его в районе моста "Намир".

Около 20:30 телеканал "Кан-11" передал, что в Тель-Авиве начались столкновения между демонстрантами и полицейскими, однако о задержаниях на тот момент не было известно.