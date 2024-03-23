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Израиль

ЦАХАЛ разворачивает полевой госпиталь рядом с больницей "Шифа" в Газе

время публикации: 23 марта 2024 г., 20:10 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 20:10
ЦАХАЛ разворачивает полевой госпиталь рядом с больницей "Шифа" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан в своем блоге на Facebook сообщил о том, что израильские военные рядом с больничным комплексом "Шифа" разворачивают полевой госпиталь.

В полевой госпиталь будут переведены пациенты больницы на время проведения в зданиях комплекса военной операции.

В комплекс доставлено медицинское оборудование, лекарства, а также 2 тонны продовольствия и 3 тонны питьевой воды.

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