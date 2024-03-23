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Израиль

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано к востоку от Хадеры

время публикации: 23 марта 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 21:30
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано к востоку от Хадеры
AP Photo/Wally Santana

Израильский геологический институт сообщил, что вечером 23 марта землетрясение магнитудой 3,4 ощущалось к востоку от Хадеры. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не сообщал о землетрясении в нашем регионе.

Из полиции Израиля передали, что в результате землетрясения не было пострадавших, и нет сообщений о причиненном ущербе.

При этом пресс-служба полиции напоминает, что во время землетрясения рекомендуется выйти из здания на открытое пространство. Если за несколько секунд покинуть здание невозможно, следует зайти в укрепленную комнату ("мамад"), оставив открытыми дверь и окна, либо выйти на лестничную клетку и начать спускаться к выходу из здания. При отсутствии "мамада" и невозможности выйти на лестницу, следует сесть во внутреннем углу комнаты или под тяжелой мебелью, прикрыв руками голову.

Тем, кто находится на улице, рекомендует отойти от зданий, деревьев, столбов линий электропередач и предметов, которые могут на упасть.

Если землетрясение, вас застало в машине, следует остановиться на обочине и подождать прекращения подземных толчков. Не следует останавливаться под мостами или на автомобильных развязках.

Если землетрясение застало вас рядом с морем, следует удалиться от побережья не менее, чем на километр, или подняться на четвертый этаж ближайшего к вам здания.

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