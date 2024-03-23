"Аль-Джазира": за каждую похищенную военнослужащую Израиль готов освободить из тюрьмы пять боевиков

По информации телеканала "Аль-Джазира", в ответе, переданном ХАМАСу через посредников, Израиль отказался прекращать проводимую в секторе Газе операцию.

На требование ХАМАСа о немедленном возвращении на север сектора Газы эвакуированных палестинцев Израиль предложил свой сценарий: возвращение жителей на север сектора Газы начнется только через две недели после прекращения огня, ежедневно перемещаться с юга на север смогут не более 2 тысяч человек.

Кроме того, израильская делегация во главе с Давидом Барнеа отклонила предложение ХАМАСа по обмену заложниками и заключенными в формате: за одну женщину-военнослужащую – 30 боевиков, отбывающих пожизненное заключение. Израиль предлагает за каждую военнослужащую освободить пять боевиков, причем Израиль оставляет за собой право решать, кто в рамках сделки выйдет на свободу. Израиль также настаивает на праве высылки освобождаемых террористов за пределы Израиля и Палестинской автономии.

По информации "Аль-Джазиры", израильская делегация в Катаре потребовала от ХАМАСа вернуть тела военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, которые были похищены во время операции "Нерушимая скала". Взамен Израиль выразил готовность освободить заключенных, освобожденных в рамках "сделки Шалита", и арестованных вновь.

Переговоры в Катаре продолжаются.