Действия израильской армии в Газе в ночь на 23 марта: атакованы цели в Нусейрате и Байт-Лахии
время публикации: 23 марта 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 06:15
В ночь на 23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.
Так, источники в Газе сообщали об артиллерийском обстреле ЦАХАЛа района, прилегающего к больнице "Шифа".
В центре сектора: ЦАХАЛ продолжал действовать в Нусейрате.
Палестинские телеграм-каналы сообщили, что ЦАХАЛ атаковал дом к востоку от Рафаха, сообщается о пяти погибших.
Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Лахии.