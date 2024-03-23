Действия израильской армии в Газе в ночь на 23 марта: атакованы цели в Нусейрате и Байт-Лахии

В ночь на 23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Так, источники в Газе сообщали об артиллерийском обстреле ЦАХАЛа района, прилегающего к больнице "Шифа".

В центре сектора: ЦАХАЛ продолжал действовать в Нусейрате.

Палестинские телеграм-каналы сообщили, что ЦАХАЛ атаковал дом к востоку от Рафаха, сообщается о пяти погибших.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали цели в Байт-Лахии.