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Израиль

"Психологический террор": ХАМАС сообщил о гибели заложника "из-за голода и отсутствия лекарств"

время публикации: 23 марта 2024 г., 23:14 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 23:14
"Психологический террор": ХАМАС сообщил о гибели заложника "из-за голода и отсутствия лекарств"
Штаб семей похищенных

ХАМАС, нередко прибегающий к методам психологического террора, опубликовал видео, на котором сообщил о гибели одного из заложников.

Видео, подготовленное боевым крылом ХАМАСа, вечером 23 марта было распространено "Палестинским информационным центром".

В видео используется фотография 34-летнего Ягева Бухштаба, похищенного из кибуца Нирим. Террористы утверждают, что израильтянин умер не в результате ракетной атаки ЦАХАЛа, а в результате голода и отсутствия медикаментов, от которых также страдают жители сектора Газы.

Это видео было опубликовано после того, как израильские СМИ со ссылкой на "Аль-Джазиру" сообщили, что на переговорах в Катаре о сделке, в результате которой должны быть возвращены похищенные и удерживаемые в Газе израильтяне, израильская делегация отвергла большинство требований ХАМАСа. ХАМАС, в свою очередь, обвинил Израиль в стремлении "тянуть время для продолжения резни в Газе".

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