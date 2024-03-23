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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны подозреваемые, размечен для разрушения дом террориста

время публикации: 23 марта 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 13:44
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны подозреваемые, размечен для разрушения дом террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 23 марта силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали двух подозреваемых в террористической деятельности в Шхеме и еще одного – в деревне Аль-Рам. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Также в деревне Дир Ибзи, к западу от Рамаллы, военнослужащие ЦАХАЛа разметили для последующего разрушения дом террориста Маджхада Барката Мансура, совершившего 22 марта нападение с применением огнестрельного оружия в Биньямине. Террорист успел ранить восемь израильтян, прежде чем был уничтожен.

В Тулькареме были конфискованы денежные средства, предназначавшиеся для террористической деятельности. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 3600 подозреваемых в терроре, более 1600 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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