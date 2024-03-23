Wafa: ЦАХАЛ разметил для последующего разрушения дом террориста Барката Мансура
время публикации: 23 марта 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 12:52
Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что военнослужащие ЦАХАЛа разметили для последующего разрушения дом террориста Барката Мансура, совершившего 22 марта нападение с применением огнестрельного оружия в Биньямине. Террорист успел ранить восемь израильтян, прежде чем был уничтожен.
Дом Мансура находится в деревне Дир Ибзи, к западу от Рамаллы. Ранее сообщалось, что Баркат Мансур был сотрудником палестинских спецслужб, работал в охране председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса (Абу Мазена), а также отбывал срок в израильской тюрьме.
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