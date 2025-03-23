Без Нетаниягу и Баарав-Миары: правительство проголосует за вотум недоверия юридическому советнику

23 марта правительство проголосует за вотум недоверия в отношении юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Меньше чем за час до начала заседания юридический советника правительства сообщила в секретариат правительства, что не намерена принимать участие в заседании.

Возле здания министерства главы правительства, где проходит заседание, митингуют сотни противников правительства, требующих не принимать решение об отставке юридического советника правительства.

Голосование, которое очевидно завершится поддержкой предложения о вотуме недоверия Баарав-Миаре, пройдет также без участия премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По соглашению о конфликте интересов, он не имеет права принимать участия в обсуждении каких-либо вопросов, связанных с юридической системой. Соглашение о конфликте интересов было подписано Нетаниягу в 2020 году, когда БАГАЦ отклонил апелляцию против формирования им правительства в качестве обвиняемого в уголовных правонарушениях.

Вотум недоверия юридическому советнику правительства зиждется на том, что правительство определяет, как длительные и сущностные разногласия с юридическим советником правительства. В соответствии с решением правительства от 2000 года, основанном на выводах "комиссии Шамгара", такие разногласия являются достаточным основанием для того, чтобы уволить юридического советника правительства.

Однако голосование в правительстве – лишь первый шаг в этом процессе. После голосования должна быть созвана та же комиссия по отбору во главе с бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом. Состав этой комиссии пока неполон: туда должен войти какой-либо бывший министр юстиции и депутат Кнессета. Ярив Левин намерен кооптировать в состав этой комиссии спикера Кнессета Амира Охану, который в прошлом занимал пост министра юстиции, а также главу комиссии Кнессета по законодательству Симху Ротмана. В оппозиции заявляют, что такой состав комиссии является изначально несбалансированным. Эта комиссия должна заслушать доводы правительства, а также контрдоводы юридического советника правительства. В данном случае, министр юстиции Ярив Левин представит подготовленный им документ, в котором перечисляются примеры отказа юридического советника правительства представлять правительство в суде, а также злоупотреблений юридическим советником ее полномочиями при блокировании решений правительства.

Гали Баарав-Миара получит право представить свои доводы, после чего комиссия примет решение.

Ожидается, что затем проигравшая сторона подаст апелляцию в БАГАЦ.