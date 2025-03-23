Бывший замначальника генштаба утвержден на должность гендиректора министерства обороны
время публикации: 23 марта 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 14:12
Правительство утвердило назначение бывшего заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа Амира Барами на должность генерального директора министерства обороны.
Это предложение было внесено министром обороны Исраэлем Кацем и утверждено комиссией во главе с исполняющим обязанности председателя Управления госслужбы Рои Кахлоном.
Генерал-майор запаса Барам вступит в должность 24 марта.