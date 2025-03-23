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Израиль

Бывший замначальника генштаба утвержден на должность гендиректора министерства обороны

Минобороны
ЦАХАЛ
время публикации: 23 марта 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 14:12
Бывший замначальника генштаба утвержден на должность гендиректора министерства обороны
Oren Ben Hakoon/Flash90

Правительство утвердило назначение бывшего заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа Амира Барами на должность генерального директора министерства обороны.

Это предложение было внесено министром обороны Исраэлем Кацем и утверждено комиссией во главе с исполняющим обязанности председателя Управления госслужбы Рои Кахлоном.

Генерал-майор запаса Барам вступит в должность 24 марта.

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