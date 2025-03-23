Бывший замначальника генштаба утвержден на должность гендиректора министерства обороны

Правительство утвердило назначение бывшего заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа Амира Барами на должность генерального директора министерства обороны.

Это предложение было внесено министром обороны Исраэлем Кацем и утверждено комиссией во главе с исполняющим обязанности председателя Управления госслужбы Рои Кахлоном.

Генерал-майор запаса Барам вступит в должность 24 марта.