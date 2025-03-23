Внимание, розыск: пропали мать и сын, Ади и Яаков Йосеф Гринхойз

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавших женщины и ребенка: пропали 53-летняя Ади Гринхойз и ее сын Яаков Йосеф Гринхойз девяти с половиной лет. В последний раз их видели в четверг, 19 марта, в больнице "Зив" в Цфате.

Приметы пропавших: рост женщины 160 сантиметров, темные волосы, полная, голубые глаза. Рост мальчика 110 см, худенький, короткие волосы с пейсами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Цфата по телефону 04-6978444.