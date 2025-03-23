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Израиль

Баарав-Миара: "Правительство хочет быть выше закона"

Прокуратура
Правительство
время публикации: 23 марта 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:50
Баарав-Миара: "Правительство хочет быть выше закона"
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала письмо, которое она направила в секретариат правительства.

"Досрочное завершение каденции юридического советника правительства – это совершенно исключительный шаг, а декларативное заседание, запланированное на сегодня, не является частью упорядоченной процедуры, не имеет никакой юридической силы и обходит установленные правила", – говорится в письме.

"Правительство хочет быть выше закона, оно стремится к ситуации, когда действует бесконтрольно и без каких-либо сдерживающих центров даже в самые сложные времена. Нас не запугают. Нынешнее предложение предусматривает абсолютную лояльность по отношению к политическому руководству", – утверждает Баарав-Миара.

Как сообщалось ранее, юридический советник правительства отказалась принимать участие в заседании, в ходе которого состоится голосование по вотуму недоверия в отношении нее.

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