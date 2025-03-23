ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террориста "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что 23 марта в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана, был ликвидирован террорист "Хизбаллы".

Ранее ливанские источники сообщали: утром 23 марта израильский БПЛА атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб. Информация была подтверждена телеканалом "Аль-Маядин", ассоциированным с "Хизбаллой". Согласно ливанским источникам, был убит активист "Хизбаллы" Хасан аз-Заин.

Ночью ливанские источники сообщали, что артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Айта аш-Шааб. По данным "Аль-Маядин", было обстреляно кафе, которым владел Хасан аз-Заин.

Кроме того, днем 23 марта БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по бульдозеру в деревне Ярун, на юге Ливана. Утверждается, что бульдозер расчищал завалы. Бульдозерист ранен. ЦАХАЛ этот инцидент пока не комментирует.