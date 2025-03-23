БАГАЦ обсудит увольнение главы ШАБАКа 8 апреля – за два дня до объявленного увольнения

Высший суд справедливости назначил дату рассмотрения апелляций против увольнения главы Общей службы безопасности Ронена Бара: заседание назначено на 8 апреля. Дело будут рассматривать трое судей: Ицхак Амит, Ноам Сольберг и Дафна Барак-Эрез.

В пятницу судья Гила Канфи-Штайниц издала приказ, замораживающий решение правительства об увольнении главы ШАБАКа до рассмотрения апелляций против этого решения. Она объяснила, что вынесла такое решение "для предотвращения аргумента о необратимости ситуации".

Канфи-Штайниц постановила, что это разбирательство должно состояться не позднее 8 апреля, тогда как Ронен Бар по решению правительства должен завершить свою работу уже 10 апреля: таким образом, БАГАЦ назначил дату слушаний на самый последний срок.

Представители коалиции выразили возмущение вердиктом БАГАЦа. Министр связи Шломо Караи заявил: "Уважаемая судья Канфи-Штайниц, Ронен Бар завершит свою работу 10 апреля или раньше, с назначением постоянного главы ШАБАКа. У вас нет законных полномочий в это вмешиваться. Ваш приказ не имеет силы. Народ – суверен в данном вопросе".

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "Судьи БАГАЦа не будут командовать войной и не будут назначать ее командиров. Точка". Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал решение БАГАЦа лаконичной . записью в соцсети Х: "Судебная реформа – сейчас!"

Министр внутренних дел Моше Арбель высказался менее резко, чем его соратники по правительству. Он подчеркнул, что правительство будет действовать в соответствии с указаниями закона. "Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаниягу не нарушит решения суда", – заявил Арбель.