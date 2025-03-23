ЦАХАЛ: в ночь на 23 марта в Иудее и Самарии были задержаны 20 подозреваемых

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 марта в Иудее и Самарии израильскими военными и пограничной полицией были задержаны 20 подозреваемых в терроре.

В ходе операции в районе Туль-Карема было конфисковано оружие – пистолет и пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Сообщается также, что вечером 22 марта в районе деревни Ар-Рас было зафиксировано, как двое мужчин прячут оружие. Оказалось, что прятали два охотничьих ружья. Оружие конфисковано.