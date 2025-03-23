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Израиль

ЦАХАЛ: в ночь на 23 марта в Иудее и Самарии были задержаны 20 подозреваемых

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 марта 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 13:12
ЦАХАЛ: в ночь на 23 марта в Иудее и Самарии были задержаны 20 подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 23 марта в Иудее и Самарии израильскими военными и пограничной полицией были задержаны 20 подозреваемых в терроре.

В ходе операции в районе Туль-Карема было конфисковано оружие – пистолет и пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Сообщается также, что вечером 22 марта в районе деревни Ар-Рас было зафиксировано, как двое мужчин прячут оружие. Оказалось, что прятали два охотничьих ружья. Оружие конфисковано.

Израиль
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