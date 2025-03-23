Прокуратура возражает против отмены допроса Нетаниягу 26 марта

Прокуратура попросила суд отклонить просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отменить день свидетельских показаний в окружном суде Тель-Авива.

Нетаниягу просил отменить допрос в среду, 26 марта, так как в этот день в Кнессете планируется голосование по вопросу о законе об изменении состава комиссии по назначению судей.

Представители прокуратуры заявили, что согласятся в том случае, если будет назначен дополнительный день свидетельских показаний.