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Израиль

Прокуратура возражает против отмены допроса Нетаниягу 26 марта

Суд
Прокуратура
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 марта 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 12:59
Прокуратура возражает против отмены допроса Нетаниягу 26 марта
Hadas Parush/POOL

Прокуратура попросила суд отклонить просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу отменить день свидетельских показаний в окружном суде Тель-Авива.

Нетаниягу просил отменить допрос в среду, 26 марта, так как в этот день в Кнессете планируется голосование по вопросу о законе об изменении состава комиссии по назначению судей.

Представители прокуратуры заявили, что согласятся в том случае, если будет назначен дополнительный день свидетельских показаний.

Израиль
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