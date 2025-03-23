ЦАХАЛ: район Таль ас-Султан в Рафиахе окружен

ЦАХАЛ сообщает о завершении окружения района Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе), на юге сектора Газы. Ночью были ликвидированы несколько террористов, а также инфраструктура ХАМАСа.

"Целью операции является уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидация террористов в этом районе для усиления контроля и расширения зоны безопасности на юге сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.