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Израиль

ЦАХАЛ: район Таль ас-Султан в Рафиахе окружен

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 23 марта 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 13:33
ЦАХАЛ: район Таль ас-Султан в Рафиахе окружен
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о завершении окружения района Таль ас-Султан в Рафиахе (Рафахе), на юге сектора Газы. Ночью были ликвидированы несколько террористов, а также инфраструктура ХАМАСа.

"Целью операции является уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидация террористов в этом районе для усиления контроля и расширения зоны безопасности на юге сектора Газы", – заявляет ЦАХАЛ.

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