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Израиль

Смягчены инструкции Управления тылом для населенных пунктов на границе с Газой

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 23 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 18:18
Смягчены инструкции Управления тылом для населенных пунктов на границе с Газой
Chaim Goldberg/Flash90

В воскресенье, 23 марта, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом смягчило инструкции для жителей населенных пунктов на границе с сектором Газы. Разрешена работа учебных заведений и предприятий вне зависимости от наличия в них бомбоубежища.

В приграничной зоне действует единственное ограничение – разрешено проведение мероприятий с участием не более 2 тысяч человек.

На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились: разрешена работа учебных заведений и предприятий. Разрешено проведение массовых мероприятий без ограничения на число участников.

Израиль
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