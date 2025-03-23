Смягчены инструкции Управления тылом для населенных пунктов на границе с Газой
время публикации: 23 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 18:18
В воскресенье, 23 марта, по итогам совещания по оценке ситуации Управление тылом смягчило инструкции для жителей населенных пунктов на границе с сектором Газы. Разрешена работа учебных заведений и предприятий вне зависимости от наличия в них бомбоубежища.
В приграничной зоне действует единственное ограничение – разрешено проведение мероприятий с участием не более 2 тысяч человек.
На остальной территории Израиля рекомендации для населения не изменились: разрешена работа учебных заведений и предприятий. Разрешено проведение массовых мероприятий без ограничения на число участников.