Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 23 марта, температура повысится и будет соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Туман в долинах на севере. Без осадков.

В Иерусалиме – 5-16 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 10-17, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 6-20, в Мицпе-Рамоне – 7-18, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 8-19, в Ариэле – 7-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-18, на Голанских высотах – 6-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник – повышение температуры, малооблачно. Во вторник-четверг – повышение температуры до уровня значительно выше среднесезонного.