"Синьхуа": Израиль предложил ХАМАСу план перемирия

Израиль через египетских посредников передал руководству террористической организации ХАМАС предложение по двухэтапному плану прекращения огня в Газе и освобождению заложников, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой информированные источники в Египте.

Согласно этим источникам, власти Израиля предполагают следующую последовательность действий: на первом этапе ХАМАС освободит 11 живых заложников и передаст тела 16 погибших, после чего последует прекращение огня сроком в 40 дней. На втором этапе ХАМАС будет должен одновременно освободить всех оставшихся заложников и передать все тела погибших заложников.

"Синьхуа" отмечает, что данный план поддерживают США.

Ни правительство Израиля, ни руководство ХАМАСа пока не подтвердили эту информацию.

По сути речь идет об одной из версий "плана Виткоффа", о котором власти Израиля заявляли до возобновления боевых действий в Газе 18 марта 2025 года. ХАМАС этот план отвергал, требуя гарантий постоянного, а не временного прекращения огня. После отказа ХАМАСа Израиль начал новую операцию в Газе – "Сила и меч". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу тогда же заявил, что отныне переговоры будут вестись только под огнем.

За несколько дней до возобновления боевых действий в Газе, 15 марта, катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в руководстве террористической организации ХАМАС сообщал, каковы требования Израиля по продолжению режима прекращения огня в Газе: власти Израиля требовали отпустить 11 живых заложников (включая гражданина США Идана Александра) и передать тела 16 погибших заложников (включая тела четырех граждан США) в обмен на продолжение режима прекращения огня в Газе, возобновление поставок гуманитарной помощи и электроэнергии, освобождение из израильских тюрем 110 террористов-убийц, отбывающих пожизненное заключение, и еще 1100 задержанных за время боевых действий в Газе. Однако тогда высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил панарабской газете "Аль-Араби аль-Джадид", что отказывается даже от того, чтобы освободить гражданина США Идана Александра и передать тела четырех заложников, если Израиль не начнет вторую фазу переговоров. ХАМАС также требовал, чтобы Израиль прекратил препятствовать ввозу гуманитарной помощи в сектор Газы и вывел войска из Филадельфийского коридора. Кроме того, заявлялось, что формула обмена будет изменена – потребуется освобождать больше заключенных из израильских тюрем.