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Израиль

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей одного из районов Рафиаха

время публикации: 23 марта 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 08:51
ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей одного из районов Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 23 марта опубликовал объявление для жителей района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы.

ЦАХАЛ призывает жителей этого районе незамедлительно покинуть его и направиться на север.

"Армия обороны Израиля начала атаку с целью нанести удар по террористическим организациям. Район, в котором вы находитесь, считается опасной зоной боевых действий. Улица Гуш-Катиф считается гуманитарным маршрутом, по которому вы можете перебраться в район Мауаси. Предупреждаем вас: передвижение на транспортных средствах запрещено. Пребывание в убежищах, палатках и домах или передвижение по другим неуказанным дорогам подвергает риску вашу жизнь и жизнь ваших семей", – сказано в обращении ЦАХАЛа.

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