ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей одного из районов Рафиаха

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 23 марта опубликовал объявление для жителей района Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора Газы.

ЦАХАЛ призывает жителей этого районе незамедлительно покинуть его и направиться на север.

"Армия обороны Израиля начала атаку с целью нанести удар по террористическим организациям. Район, в котором вы находитесь, считается опасной зоной боевых действий. Улица Гуш-Катиф считается гуманитарным маршрутом, по которому вы можете перебраться в район Мауаси. Предупреждаем вас: передвижение на транспортных средствах запрещено. Пребывание в убежищах, палатках и домах или передвижение по другим неуказанным дорогам подвергает риску вашу жизнь и жизнь ваших семей", – сказано в обращении ЦАХАЛа.