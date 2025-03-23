В Газе ликвидирован член политбюро ХАМАСа

В ночь на 23 марта телеканал "Аль-Акса" сообщил, что в результате удара ЦАХАЛа по цели на западе Хан-Юниса (юг сектора Газы) был убит член политбюро террористической организации ХАМАС Салах аль-Бардауиль. Вместе с ним погибла его жена.

ЦАХАЛ продолжает операцию "Сила и меч" в Газе, начатую 18 марта 2025 года. Идет 534-й день войны "Железные мечи", начатой после резни, устроенной в Израиле террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Салаху аль-Бардауилю было 65 лет. Длительное время он выступал в роли спикера ХАМАСа. Его заявления часто цитировались не только в арабских, но и в западных СМИ. С 2006 по 2018 год был членом Палестинского законодательного совета от ХАМАСа в Газе.

По образованию Салах аль-Бардауиль считался "литературоведом". В 1982 году он получил степень бакалавра по арабскому языку в Каирском университете. В 1987 году получил степень магистра по палестинской литературе в Институте арабских исследований в Каире. В 2001 году защитил докторскую степень по палестинской литературе. Более двадцати лет он работал преподавателем палестинской литературы в Исламском университете Газы.

В отличие от многих других активистов ХАМАСа, Салах аль-Бардауиль почти не имел тюремного прошлого. В 1993 году в течение 70 дней он находился под арестом в тюрьмах Газы и Ашкелона, его обвиняли в руководстве ХАМАСом в Хан-Юнисе. Но в итоге его освободили без предъявления обвинений – начался период "мирного процесса".