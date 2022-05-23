На территории университета в Беэр-Шеве впервые прошла разрешенная демонстрация с палестинскими флагами

На территории кампуса университета имени Бен Гуриона в Беэр-Шеве прошла демонстрация с палестинскими флагами. В демонстрации, приуроченной ко "Дню Накбы", принимали участие десятки студентов арабов и бедуинов.

Как сообщает "Кан Бет", демонстрация впервые состоялась с ведома и согласия руководства учебного заведения.

Неподалеку митинговали студенты с израильскими флагами и сканлировали "Позор".

adv_10 m_ar_1

В то же время, тем , кто хотел подержать демонстрацию с израильскими флагами, в этом требовании было отказано. Руководство университета мотивировало свой отказ опасностью массовых беспорядков.

adv_11 incontent_1

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович направил крайне резкое письмо ректору университета Хаймовичу. "Я потрясен и глубоко стыжусь того, что произошло на территории вашего учебного заведения", - написал мэр Беэр-Шевы.