adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 23°
Тель-Авив:
20 - 23°
Эйлат:
21 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
adv_07 ar_top_2
В Израиле

На территории университета в Беэр-Шеве впервые прошла разрешенная демонстрация с палестинскими флагами

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
На территории университета в Беэр-Шеве впервые прошла разрешенная демонстрация с палестинскими флагами
Kobi Gideon / FLASH90

На территории кампуса университета имени Бен Гуриона в Беэр-Шеве прошла демонстрация с палестинскими флагами. В демонстрации, приуроченной ко "Дню Накбы", принимали участие десятки студентов арабов и бедуинов.

Как сообщает "Кан Бет", демонстрация впервые состоялась с ведома и согласия руководства учебного заведения.

Неподалеку митинговали студенты с израильскими флагами и сканлировали "Позор".

adv_10 m_ar_1

В то же время, тем , кто хотел подержать демонстрацию с израильскими флагами, в этом требовании было отказано. Руководство университета мотивировало свой отказ опасностью массовых беспорядков.

adv_11 incontent_1

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович направил крайне резкое письмо ректору университета Хаймовичу. "Я потрясен и глубоко стыжусь того, что произошло на территории вашего учебного заведения", - написал мэр Беэр-Шевы.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

13:30 В округе Биньямин ранен камнеметатель
13:19 На территории университета в Беэр-Шеве впервые прошла разрешенная демонстрация с палестинскими флагами
13:02 Суд в Киеве приговорил российского сержанта, обвиняемого в убийстве мирного жителя, к пожизненному заключению
11:52 Генпрокуратура Украины: жертвами действий армии РФ стали не менее 4600 мирных граждан, в их числе 232 ребенка
11:26 Эпидемия коронавируса в Израиле: более 14 тысяч зараженных, 280 из них госпитализированы
11:04 Развал канцелярии: Таль Ган Цви, глава личного штаба Беннета, подал в отставку
10:58 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 89-й день войны
10:17 В Нетивоте мужчина попал под поезд
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5