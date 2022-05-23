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В Израиле

Израиль продлевает гражданам Украины визы до 30 июня и фактически разрешает работать

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Израиль продлевает гражданам Украины визы до 30 июня и фактически разрешает работать
Tomer Neuberg/Flash90

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед приняла решение продлить визы гражданам Украины, находящимся в Израиле по туритической визе, до 30 июня. Визы будут продлены автоматически.

МВД также объявляет, что правоохранительные органы не будут принимать меры против украинцев, которые устраиваются в Израиле на работу, и против их работодателей.

Граждане Украины, еще до 24 февраля находившиеся в Израиле на незаконных основаниях, до 30 июня не будут подлежать депортации. Однако на них не распространяется решение не вводить против них и их работодателей санкции в случае незаконного трудоустройства в Израиле.

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Напомним, все граждане Украины, приехавшие в Израиль до или после начала войны, в настоящий момент подлежат своего рода "групповой защите", подобно той, что когда-то была дана в Израиле мигрантам из Судана и Эритреи. То есть им не дается статус беженца, однако они и не депортируются, поскольку в их стране идет война. При этом украинцы ранее могли находиться в Израиле только в статусе туриста, не имея права на работу. Решение Шакед фактически означает выдачу украинцам неофициального (как и в случае суданцев и эритрейцев) разрешения на работу, однако это не распространяется на тех граждан Украины, которые на момент начала войны находились в Израиле нелегально.

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Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 16 Мая 2022
Возможный прецедент: суд постановил дать разрешение на работу двум гражданам Украины, приехавшим в Израиль до войны
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