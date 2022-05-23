Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 11 подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Наалин, аз-Забда, Румана, Байт-Ликия, Тэкуа и в лагере беженцев Балата (Шхем). В Румане и Балате были обнаружены оружие и боеприпасы.

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В общей сложности задержаны 11 подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.