Прогноз погоды на 23 мая: температура немного ниже среднесезонной, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 23 мая, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. На севере возможен моросящий дождь. Сильный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 20-23, в Хайфе – 19-21, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 14-22, на побережье Мертвого моря – 23-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-24, в Ариэле – 14-23, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-29, на Голанских высотах – 16-27.

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Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 100-180 см. Купание опасно.

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На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник-четверг ожидается постепенное повышение температуры, солнечно.